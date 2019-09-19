Що чекає на українське телебачення: прогнози експертів

Об'єднання телебачення та інтернету, а також зростання медіа ринку – такі прогнози дають учасники щорічної конференції "Телебачення як бізнес", організованої Індустріальним телевізійним комітетом. Вже з нового року рейтингові канали мають закодувати свій супутниковий сигнал.

Перехід до платного телебачення, за оцінками експертів, має позитивно вплинути на медіа-бізнес, зокрема на створення якіснішого продукту.

"Очікування експертів, що з 4,5 до 6,5 мільйонів домогосподарств почне бути передплатниками платного телебачення. Це з одного боку додаткові гроші для всієї індустрії платного телебачення і для каналів, зокрема. Також це одна зі стратегії інтеграції телеканалів у платний ринок", – зазначив директор Індустріального телевізійного комітету Ігор Коваль.



Ігор Коваль

Водночас залишиться доступ до безплатного цифрового і кабельного ефіру, можливість дивитися програми в інтернеті. Щороку в Україні на 1% зменшується кількість сімей, які мають і дивляться класичний телевізор. Та й самі телеканали розвивають власні цифрові платформи.

"Наприклад, у Польщі кількість користувачів цифрового і телевізійного продукту вже зрівнялися. Зростає якість і вартість виробництва місцевого медіа-продукту, розрахованого на онлайн-аудиторію. Україна в цьому плані розвивається з запізненням на рік-два", – пояснив головний науковець компанії Gemius Еміль Павловскі.



Еміль Павловскі

Це зумовлено тим, що у нас пізніше запустили 4G, ніж у країнах ЄС. Утім за прогнозами експертів, за 5 років TV з інтернетом стане одним цілим. Сприяє розвитку і зростання ринку реклами в медіа – щороку на понад третину. За даними міжнародного рейтингу щастя, українці цьогоріч опинились на останньому місці в Європі і на 133-му у світі. Топменеджери каналів переглядають роль і вплив на суспільство контенту, який транслюють.

Замість того, щоб показувати жахливий фільм про злочини, показати щось, що демонструє, яка є можливість вибору в українців. Це реально збільшить показник щастя. Що цікаво, це показує, що щасливіші люди краще працюють і заробляють більше, – наголосив CEO IPG Mediabrands Ukraine Андрій Андрющенко.



Андрій Андрющенко

Глобалізація та зростання конкуренції на ринку медіа спонукатимуть компанії виробляти якісніший продукт – програми, фільми, які можна продати на міжнародному ринку.