15:18
13 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
25°C 17°C
  • четверг
    27°C 16°C
  • пятница
    28°C 18°C
  • суббота
    27°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Путин разволновался. Главное богатство россиян
Вєсті Кремля
22:46, 12 июня
Вести.UA. Атака дронов. Наказание за кнопкодавство
Вєсті.UA
22:18, 12 июня
"Гаврилівські курчата": что же на самом деле стоит за успешным брендом
ЦРУ
09:00, сегодня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Хрущевки. Как за десятилетие переселить треть страны
Згадати все
22:57, 12 июня
Телеканал новостей 24 Программы Грани правды

Что ждет Украину в Европейском Союзе

Грани правды 457 Читати новину українською

Россия пугает Украину тем, что в Европе нашу страну ждет роль аутсайдера. И это лучшее доказательство того, что Украине лучше быть в Европе.

Постсоветское пространство похоже на солнечную систему. В центре расположена Российская Федерация, вокруг которой по орбитам вращаются все остальные. На самых близких орбитах Беларусь и Армения.

Читайте также: В чем разница между захватом Крыма и вторжением на Донбасс

На самых дальних – Украина и Туркменистан. Украина готовится к переходу в европейскую солнечную систему, а Туркменистан – в китайскую.

В этом нет ничего нового. 27 лет назад назад точно так же планеты Варшавского блока ушли на орбиты европейского солнца. Это очень напугало Россию. И она всеми силами пыталась удержать в своем поле постсоветские республики.

Все разговоры о традиционных ценнностях именно отсюда – задача Москвы была в том, чтобы законсервировать любое развитие. Попутно в эфир транслировалась идея о том, как плохо живется на новых орбитах ушедшим странам.

Российское ТV регулярно снимало сюжеты о том, какое жалкое существование они влачат. И наперебой рассказывало, что в старой системе сбежавшие страны были фронтменами, а в новой превратились в аутсайдеров. В этой фразе есть доля истины. Но именно она доказывает, что все эти страны сделали правильный выбор.

Да, действительно, в Советском Союзе Прибалтика вполне претендовала на эксклюзивную роль. Атмосфера Европы – недоступная более нигде в СССР – завораживала неискушенного советского туриста. Флер непохожести, богемности, инаковости – вот то, что заставляло многих мечтать о переезде в Ригу или Таллин. Они были на виду и при этом сами по себе.

А после смены орбиты Прибалтика оказалась обычной европейской провинцией. Ее архитектурные достоинства терялись на общем фоне нового общежития. Потому что в роли конкурентов стали выступать Барселона и Брюгге, а не Сочи и Ярославль.

Но именно этот переход из фронтменов в провинциалы – еще одно доказательство правильности сделанного этими странами выбора. Он иллюстрирует пропасть между двумя солнечными системами. Это сродни разнице в классах – когда в категории любителей боксер считается лучшим, но среди профессионалов он вполне зауряден.

Украину ждет то же самое. Российские спикеры любят напоминать о той экслюзивной роли, которую играл Киев в советской "солнечной системе". Грозят забвением и тленом в случае перехода на новую орбиту. Кивают на Прибалтику и сулят роль аутсайдера и это хорошо.

Читайте также: Голодовка Олега Сенцова: есть ли смысл в одиночку бросать вызов целому государству

Хорошо, потому что так и будет. Потому что Украина после смены орбит действительно будет всего лишь одной из периферийных планет. Но в современном мире побеждают наиболее эффективные системы взаимозависимостей. И лучше быть периферией работающей системы, чем фронтменом деградирующей.

Через двадцать лет упорной эволюции Украина станет похожа на Румынию. Впрочем, есть и альтернатива – снова превратиться в СССР, выбор за нами.

Автор: Павел Казарин
Теги: Новости Украины Новости России Европа Евросоюз Видеоблоги Грани правды
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
298 причин не їхати в Росію на Чемпіонат світу з футболу
сегодня, 15:00 298 причин не їхати в Росію на Чемпіонат світу з футболу
Повернись живим 235
Что ждет Украину в Европейском Союзе
сегодня, 13:00 Что ждет Украину в Европейском Союзе
Павло Казарін 457
Образование в США: какой должна быть школа
сегодня, 12:05 Образование в США: какой должна быть школа
Блог Соцмережі 445
Как цинично врачи зарабатывают на онкобольных детях
сегодня, 11:16 Как цинично врачи зарабатывают на онкобольных детях
Олександра Устінова 166
Як цинічно лікарі заробляють на онкохворих дітях
сегодня, 11:15 Як цинічно лікарі заробляють на онкохворих дітях
Олександра Устінова 169
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук