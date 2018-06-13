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Что ждет Украину в Европейском Союзе

Грані правди 473 Читать новость на русском

Россия пугает Украину тем, что в Европе нашу страну ждет роль аутсайдера. И это лучшее доказательство того, что Украине лучше быть в Европе.

Постсоветское пространство похоже на солнечную систему. В центре расположена Российская Федерация, вокруг которой по орбитам вращаются все остальные. На самых близких орбитах Беларусь и Армения.

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На самых дальних – Украина и Туркменистан. Украина готовится к переходу в европейскую солнечную систему, а Туркменистан – в китайскую.

В этом нет ничего нового. 27 лет назад назад точно так же планеты Варшавского блока ушли на орбиты европейского солнца. Это очень напугало Россию. И она всеми силами пыталась удержать в своем поле постсоветские республики.

Все разговоры о традиционных ценнностях именно отсюда – задача Москвы была в том, чтобы законсервировать любое развитие. Попутно в эфир транслировалась идея о том, как плохо живется на новых орбитах ушедшим странам.

Российское ТV регулярно снимало сюжеты о том, какое жалкое существование они влачат. И наперебой рассказывало, что в старой системе сбежавшие страны были фронтменами, а в новой превратились в аутсайдеров. В этой фразе есть доля истины. Но именно она доказывает, что все эти страны сделали правильный выбор.

Да, действительно, в Советском Союзе Прибалтика вполне претендовала на эксклюзивную роль. Атмосфера Европы – недоступная более нигде в СССР – завораживала неискушенного советского туриста. Флер непохожести, богемности, инаковости – вот то, что заставляло многих мечтать о переезде в Ригу или Таллин. Они были на виду и при этом сами по себе.

А после смены орбиты Прибалтика оказалась обычной европейской провинцией. Ее архитектурные достоинства терялись на общем фоне нового общежития. Потому что в роли конкурентов стали выступать Барселона и Брюгге, а не Сочи и Ярославль.

Но именно этот переход из фронтменов в провинциалы – еще одно доказательство правильности сделанного этими странами выбора. Он иллюстрирует пропасть между двумя солнечными системами. Это сродни разнице в классах – когда в категории любителей боксер считается лучшим, но среди профессионалов он вполне зауряден.

Украину ждет то же самое. Российские спикеры любят напоминать о той экслюзивной роли, которую играл Киев в советской "солнечной системе". Грозят забвением и тленом в случае перехода на новую орбиту. Кивают на Прибалтику и сулят роль аутсайдера и это хорошо.

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Хорошо, потому что так и будет. Потому что Украина после смены орбит действительно будет всего лишь одной из периферийных планет. Но в современном мире побеждают наиболее эффективные системы взаимозависимостей. И лучше быть периферией работающей системы, чем фронтменом деградирующей.

Через двадцать лет упорной эволюции Украина станет похожа на Румынию. Впрочем, есть и альтернатива – снова превратиться в СССР, выбор за нами.

Автор: Павло Казарін
Теги: Новини України Новини Росії Грані правди Відеоблоги Євросоюз Європа
Джерело: 24 канал
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