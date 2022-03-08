В видео он пожелал всем женщинам, чтобы их сыны, мужья, родители позвонили и сказали, что с ними все хорошо и не было потерь.

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По его словам, в такие дни вспоминаешь, как жилось в мирное время и как мало нужно для счастья, – чтобы никто не стрелял.

"С праздником, дорогие наши женщины. Пусть Вам сегодня позвонят ваши сыновья, мужья, отцы и скажут, что у них все хорошо. И мирное небо всем нам. А мы сделаем все, чтобы вернуть покой и мир в наши дома", – подписал видео Виталий Ким.

Смотрите видео поздравления Виталия Кима:

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