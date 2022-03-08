О соответствующей инициативе в своем телеграм-канале рассказал мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

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В оккупированном Энергодаре женщинам будут раздавать цветы

8 марта. Наши украинские девушки встречают праздник в условиях войны. Многие сейчас отказываются от поздравлений. Наиболее желаемое для всех поздравление – это мир в Украине! И мир на нашей земле обязательно будет!

– подчеркнул он.

Но чтобы у женщин в Энергодаре была причина улыбнуться, компания Edel Flowers и ее нидерландский партнер Jan de Wit en Zonen B.V бесплатно передали 35 тысяч цветов.

Так что в мэрии призывают барышень не удивляться, если им просто так на улице будут дарить букет цветов.

На 8 марта женщины в оккупированном Энергодаре будут получать цветы / Фото Дмитрий Орлов

На 8 марта женщины в оккупированном Энергодаре будут получать цветы / Фото Дмитрий Орлов

На 8 марта женщины в оккупированном Энергодаре будут получать цветы / Фото Дмитрий Орлов

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