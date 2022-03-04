Цветы? Нет. Духи? Нет. А вот сбитый вражеский танк или убитый москаль – то, что надо.
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Делай правильные подарки,
– заявили в ВСУ.
К слову, по данным Кадрового центра Вооруженных Сил Украины, общее количество женщин-военнослужащих ВСУ в 2021 году составило 32 569.
Спасибо вам за службу, наши защитники и защитницы.
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