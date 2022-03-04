Блогер Дмитрий Коваленко создал серию картинок под названием "Как признаться в любви во времена войны с Россией". В своих работах художник иронично обыграл реалии сегодняшнего дня.

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Война России против Украины: как признаться в любви в такие времена – работы Дмитрия Коваленко

Я пылаю от чувств, как кадыровец в танке

кохання, війни Росії проти України, гумор, Дмитро Коваленко

Я, конечно, не идеал, но и ты – не киевский призрак

кохання, війни Росії проти України, гумор, Дмитро Коваленко

Если ты – не русский диверсант, тогда почему мое сердце – в твоих метках?

кохання, війни Росії проти України, гумор, Дмитро Коваленко

Украду тебя, как ромы русский танк

кохання, війни Росії проти України, гумор, Дмитро Коваленко

Хочу, чтобы ты капитулировала перед моими чувствами. Безо всяких дипфейков

кохання, війни Росії проти України, гумор, Дмитро Коваленко

Хочу делать это с тобой всю ночь! Посылать на*уй русский военный корабль

кохання, війни Росії проти України, гумор, Дмитро Коваленко

Пришлешь мне какие-нибудь горячие фотки? Какую-то паляничку

кохання, війни Росії проти України, гумор, Дмитро Коваленко

Приходи ко мне в бомбоубежище! Посмотрим обращение Зеленского, наколотим бандеровского смузи

кохання, війни Росії проти України, гумор, Дмитро Коваленко

Ты – моя мрия, которую никогда не сожгут оккупанты

кохання, війни Росії проти України, гумор, Дмитро Коваленко

Не о шлюхах своих думаю, а представляю, сколько боевых бурятов обезвредили наши ребята

ВСУ

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