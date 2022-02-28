Главная пропагандистка Кремля Ольга Скабеева попыталась объяснить россиянам, что значит это слово.

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Однако переводчица из нее получилась не очень хорошая. Интересно, что сама пропагандистка тоже не смогла произнести это слово правильно. По мнению Скабеевой, паляниця – это клубника.

Скабеева попыталась объяснить, что такое паляниця: смотрите видео

При чем здесь паляниця

Часто для идентификации россиянина среди украинцев используют старый эффективный трюк – просят произнести украинское слово паляниця. Несмотря на то, что у украинского и русского языков много общего, есть ряд слов со звуками, составляющими трудности для носителя русского языка, который с детства не учил украинский. Среди них и слово "паляниця".

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