Головна пропагандистка Кремля Ольга Скабєєва спробувала пояснити росіянам, що означає це слово.

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Однак перекладачка з неї вийшла не дуже хороша. Цікаво, що сама пропагандистка також не змогла вимовити це слово правильно. На думку Скабєєвої, паляниця – це полуниця.

Скабєєва спробувала пояснити, що таке паляниця: дивіться відео

До чого тут паляниця

Часто для ідентифікації росіянина серед українців використовують старий ефективний трюк – просять вимовити українське слово "паляниця". Попри те, що українська та російська мови мають багато спільного, є низка слів зі звуками, що складають труднощі для носія російської мови, котрий з малку не вчив українську. Серед них і слово "паляниця".

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