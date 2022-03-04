Блогер Дмитро Коваленко створив серію картинок під назвою "Як зізнаватись у коханні в часи війни з Росією". У своїх роботах митець іронічно обіграв реалії українського сьогодення.

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Війна Росії проти України: як зізнатися в коханні в такі часи – роботи Дмитра Коваленка

Я палаю від почуттів, як кадирівець у танку

кохання, війни Росії проти України, гумор, Дмитро Коваленко

Я, звичайно, – не ідеал, але й ти – не київський привид

кохання, війни Росії проти України, гумор, Дмитро Коваленко

Якщо ти – не російський диверсант, тоді чому моє серце – у твоїх мітках?

кохання, війни Росії проти України, гумор, Дмитро Коваленко

Вкраду тебе, як роми російський танк

кохання, війни Росії проти України, гумор, Дмитро Коваленко

Хочу, щоб ти капітулювала перед моїми почуттями. Без жодних діпфейків

кохання, війни Росії проти України, гумор, Дмитро Коваленко

Хочу робити це з тобою всю ніч! Слати на*уй русский военный корабль

кохання, війни Росії проти України, гумор, Дмитро Коваленко

Надішлеш мені якісь гарячі фотки? Якусь паляничку

кохання, війни Росії проти України, гумор, Дмитро Коваленко

Приходь до мене в бомбосховище! Подивимося звернення Зеленського, наколотимо бандерівського смузі

кохання, війни Росії проти України, гумор, Дмитро Коваленко

Ти – моя мрія, яку ніколи не спалять окупанти

кохання, війни Росії проти України, гумор, Дмитро Коваленко

Не про шльондр своїх думаю, а уявляю, скільки бойових бурятів знешкодили наші хлопці

ЗСУ

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