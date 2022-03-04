Блогер Дмитро Коваленко створив серію картинок під назвою "Як зізнаватись у коханні в часи війни з Росією". У своїх роботах митець іронічно обіграв реалії українського сьогодення.
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Війна Росії проти України: як зізнатися в коханні в такі часи – роботи Дмитра Коваленка
Я палаю від почуттів, як кадирівець у танку
Я, звичайно, – не ідеал, але й ти – не київський привид
Якщо ти – не російський диверсант, тоді чому моє серце – у твоїх мітках?
Вкраду тебе, як роми російський танк
Хочу, щоб ти капітулювала перед моїми почуттями. Без жодних діпфейків
Хочу робити це з тобою всю ніч! Слати на*уй русский военный корабль
Надішлеш мені якісь гарячі фотки? Якусь паляничку
Приходь до мене в бомбосховище! Подивимося звернення Зеленського, наколотимо бандерівського смузі
Ти – моя мрія, яку ніколи не спалять окупанти
Не про шльондр своїх думаю, а уявляю, скільки бойових бурятів знешкодили наші хлопці
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