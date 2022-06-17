По данным источников 24 канала в разведке, недавно российские кураторы начали достаточно мощно давить на Пушилина, чтобы тот принимал решения, которые ему не нравятся. Так, главарю боевиков пришлось уволить "правительство" банановой республики и отдать российским генералам рынок металлолома.

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Кроме того, главарь так называемой "ДНР" совсем не удовлетворен планами нового куратора ОРДЛО Кириенко по замещению местной "полиции" и "чиновников" на полностью подконтрольных Кремлю россиян.

Дончане ненавидят Пушилина и его команду

Как утверждают в разведке, в начале июня московские кураторы объяснили Пушилину, что его дела плохи. Руководителя оккупированной территории Донбасса могут сделать козлом отпущения и обвинить в непомерной коррупции и провале развития "республики".

Чтобы оправдать уже неприкрытую передачу квазиобразования под полный контроль России, а также провал войск захватчиков, московские чиновники могут изменить риторику пропагандистов.

Путину гораздо удобнее объяснить несостоятельность быстрого захвата всей Донецкой области именно слабостью "армии" недореспублики. Мол, Россия помогала "ДНР" деньгами, но их похищали коррумпированные донецкие "чиновники" под руководством Пушилина. Поэтому все местное "войско" оказалось в крайне плачевном состоянии.

Россиянам проще сказать, что у жителей Донбасса будущее украл именно Пушилин, чем признать, что шахтерский край оказался в тотальном упадке благодаря идее обособления от Украины.

Замена всех лидеров группировки под названием "ДНР" будет удобна для России и в контексте подавления социального взрыва. Ведь сейчас все жители оккупированных территорий ненавидят Пушилина и все его окружение. Проведение тотальной мобилизации, закрытие многих предприятий, существование без воды и доступа к медицине – во всем этом дончане обвиняют именно своего лидера. Кроме того, все местные видят, как военкомы не трогают приближенных к местной "элите" мужчин. И пока обычные шахтеры вынужденно погибают на передовой, окружение главаря оккупированного Донбасса только обогащается и раздает глупые анонсы улучшения жизни.

Пушилин хочет купить себе "должность"

Конечно, возможное "освобождение" со всеми последствиями пугает как самого Пушилина, так и его ближайшее окружение. Ведь за несколько лет "руководства" недореспубликой главарь террористов подмял под себя чуть ли не весь бизнес оккупированного Донбасса. Пушилин привык к хорошей жизни и безумному обогащению, но понимание, что его могут в любой момент арестовать или вообще убить, не дает ему покоя.

Поэтому, по данным разведки, коллаборант пытается отчаянно договориться с Кремлем о том, чтобы его оставили в должности. Он ежедневно общается с людьми, которые являются посредниками между ним и Москвой, и предлагает отдать немалые деньги и поделить с ними бизнес. В обмен он просит, чтобы Кремль поддержал его и оставил руководить "республикой".

В качестве демонстрации серьезности своих намерений и платежеспособности 13 июня Пушилин передал гражданину России К. миллион долларов наличными.