По данным источников 24 канала, в разведке на полномасштабное вторжение России под предлогом "защиты Донбасса" некоторые жители Донецкой и Луганской областей отреагировали с удивлением, ведь Украина на них не нападала, а конфликт был заморожен. Впрочем, большинство местных жителей верили телевизору, но за все 8 лет ни разу не видели никаких последствий войны своими глазами.

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Несмотря на все рассказы пропагандистских СМИ о том, как "российская армия быстро справится с задачами спецоперации", заявления об успешных продвижениях по украинской территории, а также об улучшении жизни, которая "настанет вскоре", жизнь на Донбассе после 24 февраля начала стремительно ухудшаться.

Каждый день хоронят сотню людей

Полномасштабная война для жителей ОРДЛО началась незадолго до 24 февраля, когда главари террористов объявили мобилизацию мужчин. После этого мужское население начали активно и принудительно отлавливать и отправлять в "войско".

Сначала россияне перебрасывали мобилизованных на Харьковщину и Херсонщину, что сразу вызвало вопрос, к чему здесь "защита "республик". Впрочем, что-либо объяснять ни самим принудительно отправленным на войну, ни их родственникам оккупанты и "лидеры" квазиобразований не собирались.

Мужчин отправляли на гибель за города, которые никак не относились к Донбассу. Раненых не выносили с поля боя, ведь в больницы их было далеко везти.

Из-за этих же логистических нюансов тела многих погибших вообще не привозили домой. Их объявляли пропавшими без вести – чтобы не платить родным компенсацию.

Через несколько месяцев боев население Донецкой и Луганской областей существенно сократилось, а определенные подразделения россияне начали перебрасывать на Луганщину.

В это же время, поскольку Украина так и не начала бомбить Донбасс, российские военные начали наносить крайне активные обстрелы по Донецку. Идейные боевики, которіе еще верят России, удивляются тому, что их загоняют воевать на "чужой земле", в то время как их родные города находятся в опасности.

В целом террористов и мобилизованных из так называемых "ДНР" и "ЛНР" россияне используют как пушечное мясо. По телевидению рассказывают о том, как "войска почти не несут потерь", но в каждом оккупированном Россией городе ежедневно проходят сотни захоронений.

Купаются в Кальмиусе и выливают в него фекалии.

Для большинства жителей захваченного россиянами Донецка война началась с громких звуков обстрелов тяжелой артиллерии из жилых кварталов в направлении позиций ВСУ, а также с пролетов по городу ракет. Одной из бомбардировок россияне повредили насосную станцию в Васильевке, которая находится в "серой зоне". Проводить там восстановительные работы невозможно – россияне не дадут гарантий безопасности украинским специалистам, а каких-либо запросов на ремонт для облегчения гуманитарной катастрофы со стороны захватчиков не поступало. В том числе и потому, что все коммунальщики были мобилизованы.

Вскоре после этого россияне перебили линию питания Донецкой фильтровальной станции, из-за чего вся шахтерская столица осталась без воды. Так для местных жителей начался настоящий ад. Поскольку Пушилину и его кремлевским кураторам глубоко плевать на проблемы народа, делать хотя бы что-нибудь для восстановления водоснабжения никто не собирался ни тогда, ни сейчас. Представители "власти" смогли лишь организовать подвоз людям технической воды цистернами. Кое-где эту воду дают бесплатно, но иногда за нее приходится платить. В среднем человек может успеть набрать примерно 2 ведра воды – это и есть весь запас на сутки. О регулярных купаниях, мытье посуды или даже смывании в туалете большинство дончан уже забыли. Для экономии воды и уменьшения запаха большинство ходит в туалет на улице. Живущие рядом с Кальмиусом считаются счастливчиками, ведь с наступлением тепла они могут помыться в реке. Туда же эти люди и сливают фекалии из ведер, которые используют дома вместо унитаза. Наиболее тяжело в этом плане семьям с маленькими детьми, которые требуют регулярного купания. Питьевой воды в городе практически нет. Поэтому после употребления технической многим людям становится крайне плохо.

Аналогичная ситуация – в Горловке, Ясиноватой, Макеевке и практически во всех других городах Донецкой области.

По телевизору показывают, как Пушилин обещает дать в Мариуполе воду

И пока дончане страдают от тотальной нехватки воды, главарь квазиреспублики с довольным лицом рассказывает, как "коммунальщики возобновят водоснабжение" в разрушенном Россией Мариуполе. Подобные заявления доводят многих жителей Донецка прямо в бешенство. Ведь голословные заявления главаря о возобновлении чего-то совсем не совпадают с реальностью, за которой они наблюдают 8 лет. С 2014 года ни местная "власть", ни россияне ничего на Донбассе не построили, не поремонтировали и вообще занимались только хищениями.

О проблемах с водой в ОРДЛО по местным пропагандистским СМИ при этом вообще не говорят. А тем временем дончане реально молятся на дождь, лишь бы набрать хотя бы ведерко воды.

Ежедневные обстрелы, которых никогда не было

Чтобы Пушилин и россияне не потеряли контроль над населением, а недовольные жители не начали бунт, захватчики решили применить крайне эффективную тактику – начать массированные обстрелы города. Каждый день на головы гражданским начали сыпаться снаряды из минометов, гаубиц и РСЗО. Это быстро нивелировало возмущение людей Пушилиным и компанией, ведь дончане сосредоточились на выживании. Но это дается жителям Донецка нелегко. Поскольку, опять же, российский снаряд может прилететь где угодно в любое место, а надеяться на получение полноценной помощи в случае ранения многим не приходится. Ведь больницы полностью забиты ранеными россиянами, медицинских препаратов критически не хватает, как и запасов крови.

Кроме того, дончане жалуются и на нехватку медикаментов в аптеках, а также повышение цен на абсолютно все товары.