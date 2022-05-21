Россия смогла заблокировать украинские порты на Черном и Азовском морях. Это ей удалось сделать благодаря обилию военных кораблей, а также минам, которые она выставляла вдоль морских путей.

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Украинские порты оказались заблокированы, а вместе с ним и возможность вывозить продукцию из Украины. В первую очередь – зерно. Речь идет даже о прошлогоднем урожае. И поэтому в мире может наступить проблемы с продовольствием, а значит и гуманитарный кризис, ведь украинское зерно закупали немало стран. Теперь такой возможности нет.

Это понимают и на Западе, поэтому ищут решение этой проблемы. Среди предложений даже снять часть санкции с Белоруссии в обмен на то, чтобы страна разрешила транзит украинского зерна в литовский порт Клайпеда.

Но есть еще один вариант, который не только может разрешить ситуацию с разблокировкой украинских портов, но и повлиять на войну. Речь идет о предоставлении Украине ракет средней дальности (300 – 500 километров), которые позволяли бы уничтожать морские цели.

"Все поняли, что с россиянами договориться не получится. Вопрос продовольственного кризиса встал настолько остро, что реально начали рассматривать вариант предоставления Украине такого оружия, которое разгромит и похоронит флот России и мы сможем вывозить зерно", – заявил советник министра внутренних дел Виктор Андрусов.

Именно отсутствие ракет средней дальности и позволяет россиянам блокировать одесский порт, понимая, что именно Одессу им не удастся захватить. Если Украина получит соответствующее вооружение, ситуация может кардинально измениться.

"Следующие две недели деблокада Черного моря будет ключевой. Она для нас меняет не только ситуацию в Черном море, а в принципе меняет театр боевых действий. Получить ракеты на 300 – 500 километров – это страшная угроза для россиян, они не готовились к этому", – убежден Виктор Андрусов.

Какие ракеты может получить Украина

Украинские власти неоднократно обращались к западным партнерам предоставить современное вооружение. Кроме тяжелой артиллерии, бронетехники, систем ПВО и боевой авиации, речь шла и о M142 HIMARS. Это американская ракетная артиллерийская система. Это универсальная пусковая установка, которая может использовать целый список ракетного вооружения. Среди них и баллистические ракеты серии ATACMS, которые могут поражать цели на расстоянии до 300 километров.

Или же M270. Это тоже пусковая установка, но в отличие от M142 может разместить две ракеты ATACMS.

Как это изменит театр боевых действий

Если Украина получит соответствующее вооружение, то сможет уничтожать как вражеские корабли в Черном море, так и все остальные военные цели на территории России. В первую очередь – аэродромы и места базирования российской армии.

Что касается Черного моря, то у россиян там есть проблемы после уничтожения крейсера "Москва". Именно этот корабль отвечал за противоракетную защиту морской группировки кафиров в этом регионе. Для этого он и был оборудован необходимыми радарами и вооружением. Но украинские ракеты "Нептун" оказались способны его затопить.