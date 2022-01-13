Глава МИД заверил, что Украина продолжит активную работу с партнерами над воплощением комплексного пакета сдерживания России от новой волны войны в Европе, который уже начал действовать. Об этом глава МИД Украины сообщил 13 января.

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Кулеба рассказал о необходимости дискуссии с Кремлем, чтобы подтвердить отсутствие намерений напасть

Заседания Постоянного совета ОБСЕ показало, что наша работа дала результат – в ОБСЕ прозвучала консолидированная международная поддержка Украины в условиях военного давления и неправомерных ультиматумов со стороны России,

– заявил Кулеба.

Глава украинского ведомства заявил, что партнеры разделяют позицию Украины – незыблемость принципов ОБСЕ, зафиксированных в Хельсинском заключительном акте. Говорится и о праве государств свободно выбирать, частью какой организации или союзного договора быть.

При поддержке партнеров Украина продолжает работать над тем, чтобы Россия, вместо ультиматумов на тему безопасности Европы, начала выполнять Хельсинкский декалог:

прекратила агрессию на Донбассе;

деоккупировала Крым;

предприняла реальные шаги по урегулированию остальных созданных ею длительных конфликтов на пространстве ОБСЕ, а именно – в Грузии и Молдове.

Министр вспомнил, что согласно основополагающим документам ОБСЕ Россия обязалась "не рассматривать любую часть региона ОБСЕ как сферу своего влияния".

"Несмотря на неудовлетворительную для России неделю большой дипломатии, считаю, что единственным способом для россиян подтвердить отсутствие намерений решать проблемы силовым путем является продолжение дискуссии в устоявшихся форматах, в частности в ОБСЕ", – заявил Дмитрий Кулеба.

Украинская сторона продолжит активную работу с партнерами над воплощением комплексного пакета сдерживания России от новой волны войны в Европе.

Обратите внимание! Накануне переговоров НАТО и России Дмитрий Кулеба и Энтони Блинкен провели телефонный разговор. Политики обсудили и необходимые шаги для сдерживания агрессии России. В частности, жесткие экономические санкции и практическое укрепление обороноспособности Вооруженных сил Украины.

Коротко о последних переговорах с Кремлем из-за стягивания войск к границе Украины

Из-за так называемых "гарантий безопасности" Кремля и войск России возле украинской границы 10 января стартовали переговоры между Кремлем и США. Они длились больше 7 часов. По их результатам заместительница госсекретаря США Венди Шерман заявила, что принцип "открытых дверей" НАТО не подлежит обсуждению.

12 января состоялись переговоры между НАТО и Россией. По их результатам в Альянсе заявили, что на ультиматум России по нерасширению НАТО идти не собираются.

13 января пройдут переговоры по линии ОБСЕ, в которых будут участвовать страны Евросоюза, США и Россия.

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