Газопровод между Грецией и Болгарией

Отмечается, что к июню должен быть готовый газопровод между Грецией и Болгарией, который позволит двум странам и их соседям получить доступ к новым источникам поставок.

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Этот новый трубопровод строят, потому что Россия прекратила поставки газа в Польшу и Болгарию из-за требований платить в рублях. Москва выдвинула эти требования 1 апреля, после того, как западные страны ввели против них санкции из-за вторжения России в Украину. Но такие изменения в расчете не предусмотрены контрактами и нарушали введенные санкции. Поэтому страны ЕС и G7 отказались выполнять новые требования Кремля.

Новый газопровод стоит 240 миллионов евро от греческого города Комотини до города Стара Загора в центральной Болгарии. Проект финансируется привлеченными странами и ЕС.

Объединение Румынии и Болгария против России

Тем временем лидеры Болгарии и Румынии также объявили о планах совместной работы, чтобы снизить давление России на газовый рынок.

Премьер-министр Болгарии Кирилл Петков заявил, что они могут покупать газ в Румынии, отправлять его в Турцию, а оттуда в Болгарию через Грецию. Он добавил, что будет рассматривать Азербайджан как возможный новый источник газа.

После переговоров с премьер-министром Болгарии президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оба лидера согласились ремонтировать поврежденную украинскую военную технику на болгарских заводах, а затем вернуть ее в Украину.

Газопровод из Чехии в Польшу

Польша и Чехия намерены возобновить переговоры по строительству газопровода Stork II. Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что его страна также заинтересована в покупке построенных терминалов СПГ в Польше. Чехия более чем на 90% зависит от российского газа.

Обсуждения вокруг газопровода Stork II были прекращены, но обе страны заявляют, что теперь открыты для энергетического сотрудничества.

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