Газопровід між Грецією та Болгарією

Зазначається, що до червня має бути готовий газопровід між Грецією та Болгарією, який дозволить двом країнам та їхнім сусідам отримати доступ до нових джерел постачання.

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Цей новий трубопровід будують через те, що Росія припинила поставки газу до Польщі та Болгарії через вимоги платити в рублях. Москва висунула ці вимоги 1 квітня, після того, як західні країни ввели проти них санкції через вторгнення Росії в Україну. Але такі зміни в розрахунку не передбачені контрактами та порушували б запроваджені санкції. Тому Країни ЄС та G7 відмовились виконувати нові вимоги Кремля.

Новий газопровід коштує 240 мільйонів євро від грецького міста Комотіні до міста Стара Загора в центральній Болгарії. Проєкт фінансується залученими країнами, а також ЄС.

Об'єднання Румунії та Болгарія проти Росії

Тим часом лідери Болгарії та Румунії також оголосили про плани спільної роботи, щоб зменшити тиск Росії на газовий ринок.

Прем'єр-міністр Болгарії Кирил Петков заявив, що вони можуть купувати газ в Румунії, відправляти його до Туреччини, а звідти До Болгарію через Грецію. Він додав, що розглядатиме Азербайджан як можливе нове джерело газу.

Після переговорів з прем’єр-міністром Болгарії президент України Володимир Зеленський заявив, що обидва лідери погодилися ремонтувати пошкоджену українську військову техніку на болгарських заводах, а потім повернути її в Україну.

Газопровід з Чехії в Польщу

Польща та Чехія збираються відновити переговори щодо будівництва газопроводу Stork II. Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що його країна також зацікавлена ​​в купівлі побудованих терміналів СПГ у Польщі. Чеська Республіка більш ніж на 90% залежить від російського газу.

Обговорення навколо газопроводу Stork II раніше були припинені, але обидві країни заявляють, що тепер відкриті для енергетичної співпраці.

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