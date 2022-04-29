Відповідну заяву віцепрем'єр Болгарії Ассен Васильєв озвучив після перекриття "Газпромом" потоку блакитного палива до Болгарії. Відтак, у країні вже знайшли способи забезпечити себе газом, адже практично весь вона отримувала з Росії.

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90% газу до Болгарії надходили з Росії

Відомо, що щорічно Болгарія споживає приблизно 3 мільярди кубометрів газу. 90% із них надходять саме з країни-агресорки.

Ми можемо повністю замінити постачання російського газу постачанням газу з Південного газового коридору, а також постачанням ЗПГ до Греції та Туреччини, і цей план реалізується прямо зараз,

– заявив Васильєв.

Згодом він мав перемовини з високопосадовцями ЄС. Після них Ассен додав, що в країні проблем з газом не буде навіть взимку.

Віцепрем'єр додав, що долари, якими Болгарія планувала оплатити "Газпрому" квітневе постачання газу, повернули. Відтак, офіційна Софія навіть не намагається бодай якось врегулювати проблему, яка виникла.

Коротко про газове питання Болгарії та Росії

27 квітня Росія припинила постачання газу до Болгарії.

У "Газпромі" вже пояснили, що Болгарію, як і Польщу, від газу відключили через відмову сплачувати за нього рублями.

Відключення від російського газу Болгарії та Польщі спричинило подорожчання блакитного палива в Європі.

Пізніше у Болгарії пригрозили, що перекриють транзит російського газу до Сербії та Угорщини.

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