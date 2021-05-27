То, что опубликовано сейчас в СМИ, не является текстом подготовленного законопроекта. Об этом 24 каналу рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

Кстати Закон является достаточно радикальным, – Потураев о деолигархизации

Документ еще будут менять

По словам Подоляка, финальный документ преимущественно меняется. Поэтому сейчас нельзя говорить о том, каким будет закон о деолигархизации, когда его одобрит парламент.

Однако политик заверил, что необходимость в таком законе точно есть. Правда, его же конкретные нормы еще будут дополнять и детализировать.

Для президента и для общества принципиально одно – чтобы эпоха олигархов и их деструктивного влияния на государство закончилась уже в этом году,
– отметил Подоляк.

Что известно о законе об олигархах

  • Президент Владимир Зеленский 15 апреля во время заседания Совета нацбезопасности и обороны инициировал создание нового законопроекта о статусе олигарха в Украине.
  • Сейчас он еще не готов, однако СМИ опубликовали предварительную версию инициативы. ZN.ua отметил, что олигархом в Украине будут считать человека, который одновременно участвует в политической жизни, имеет значительное влияние на СМИ и осуществляет контроль значительной по объему хозяйственной деятельности.
  • Участие в политике будут определять высокая должность в госаппарате, связи с высокопоставленным чиновником, финансирование партии или контроль над СМИ, которое пишет о политике. Под критерий "бизнес" будут подпадать конечные бенефициары монополий.
  • Признавать человека олигархом будет СНБО на основании представления Кабмина, члена СНБО, НБУ, СБУ или Антимонопольного комитета. Поэтому олигарха будут вносить в соответствующий реестр.
  • "Зарегистрированным" олигархам запретят осуществлять взносы в поддержку политических партий, быть бенефициаром или контроллером СМИ, освещающим информацию политического характера, быть покупателем в процессе приватизации объектов большой приватизации.
  • Также олигархов заставят подавать электронную декларацию.
  • Важно, что "олигархи" должны продать свои СМИ или сделать их такими, которые не будут писать о политике. Тогда человек сможет выбыть из Реестра. Конечно, медиа перейдет к связанному с ним лицу с безупречной деловой репутацией.
  • Кстати, не позволят продажу СМИ по цене, которая существенно ниже рыночной, либо за деньги, источник происхождения которых неизвестен.