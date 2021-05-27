То, что опубликовано сейчас в СМИ, не является текстом подготовленного законопроекта. Об этом 24 каналу рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.
Кстати Закон является достаточно радикальным, – Потураев о деолигархизации
Документ еще будут менять
По словам Подоляка, финальный документ преимущественно меняется. Поэтому сейчас нельзя говорить о том, каким будет закон о деолигархизации, когда его одобрит парламент.
Однако политик заверил, что необходимость в таком законе точно есть. Правда, его же конкретные нормы еще будут дополнять и детализировать.
Для президента и для общества принципиально одно – чтобы эпоха олигархов и их деструктивного влияния на государство закончилась уже в этом году,
– отметил Подоляк.
Что известно о законе об олигархах
- Президент Владимир Зеленский 15 апреля во время заседания Совета нацбезопасности и обороны инициировал создание нового законопроекта о статусе олигарха в Украине.
- Сейчас он еще не готов, однако СМИ опубликовали предварительную версию инициативы. ZN.ua отметил, что олигархом в Украине будут считать человека, который одновременно участвует в политической жизни, имеет значительное влияние на СМИ и осуществляет контроль значительной по объему хозяйственной деятельности.
- Участие в политике будут определять высокая должность в госаппарате, связи с высокопоставленным чиновником, финансирование партии или контроль над СМИ, которое пишет о политике. Под критерий "бизнес" будут подпадать конечные бенефициары монополий.
- Признавать человека олигархом будет СНБО на основании представления Кабмина, члена СНБО, НБУ, СБУ или Антимонопольного комитета. Поэтому олигарха будут вносить в соответствующий реестр.
- "Зарегистрированным" олигархам запретят осуществлять взносы в поддержку политических партий, быть бенефициаром или контроллером СМИ, освещающим информацию политического характера, быть покупателем в процессе приватизации объектов большой приватизации.
- Также олигархов заставят подавать электронную декларацию.
- Важно, что "олигархи" должны продать свои СМИ или сделать их такими, которые не будут писать о политике. Тогда человек сможет выбыть из Реестра. Конечно, медиа перейдет к связанному с ним лицу с безупречной деловой репутацией.
- Кстати, не позволят продажу СМИ по цене, которая существенно ниже рыночной, либо за деньги, источник происхождения которых неизвестен.