Детали сотрудничества украинских и словацких прокуроров

Недавно Словакия начала собственное уголовное производство по расследованию военных преступлений России в национальной юрисдикции. Также страна поддержала нас в Международном уголовном суде.

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В Украине прокурор обсудит дальнейшие шаги сотрудничества по привлечению России к ответственности, а также розыску, аресту и конфискации активов военных преступников.

Ирина Венедиктова подписала со словацким коллегой меморандум о сотрудничестве по наиболее серьезным преступлениям, вызывающим озабоченность международного сообщества.

О чем договорились стороны

Оказывать помощь в связи с уголовно-процессуальными действиями в отношении преступлений против человечности и военных преступлений. Речь идет о предоставлении доказательств и материалов уголовного дела;

общий сбор и фиксацию доказательств нарушений международного гуманитарного права;

словацкая сторона также будет получать показания свидетелей и потерпевших, вынужденно находящихся на ее территории;

в случае установления подозреваемых оба наших государства обеспечат их привлечение к ответственности;

Венедиктова поблагодарила словацких прокуроров за их стремление к справедливости и помощи Украине в сложное военное время. Ведь объединение усилий всего мира приближает нашу победу.

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Полный текст публикации Офиса генпрокурора в телеграмме: