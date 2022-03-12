Деталі співпраці українських та словацьких прокурорів

Нещодавно Словаччина розпочала власне кримінальне провадження для розслідування воєнних злочинів Росії в національній юрисдикції. Також країна підтримала нас у Міжнародному кримінальному суді.

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В Україні прокурор обговорить подальші кроки співробітництва для притягнення Росії до відповідальності, а також розшуку, арешту і конфіскації активів воєнних злочинців.

Ірина Венедіктова підписала зі словацьким колегою меморандум про співпрацю щодо найбільш серйозних злочинів, які викликають стурбованість міжнародної спільноти.

Про що домовилися сторони

Надавати допомогу у зв'язку з кримінально-процесуальними діями щодо злочинів проти людяності, та воєнних злочинів. Мовиться про надання доказів та матеріалів кримінальної справи;

спільний збір та фіксацію доказів порушень міжнародного гуманітарного права;

словацька сторона також отримуватиме показання свідків та потерпілих, які вимушено перебувають на її території;

у разі встановлення підозрюваних обидві наші держави забезпечать їх притягнення до відповідальності;

Венедіктова подякувала словацьким прокурорам за їхнє прагнення до справедливості та допомогу Україні в складний воєнний час. Адже об'єднання зусиль всього світу наближує нашу перемогу.

До теми дивіться відео про український інтернаціональний легіон:

Повний текст публікації Офісу генпрокурора в телеграмі:

Ірина Венедіктова: Співпрацюємо з генпрокуратурою Словаччини для покарання воєнних злочинців РФ

Міжнародна правова коаліція заради справедливості посилюється. Генпрокурор Словацької Республіки Марош Жилінка з першого дня вторгнення РФ підтримує Україну. Днями Словаччина розпочала власне кримінальне провадження для розслідування воєнних злочинів Росії в національній юрисдикції. Словаччина також підтримала нас у Міжнародному кримінальному суді.

Сьогодні Генпрокурор Жилінка прибув до України, щоб обговорити подальші кроки співробітництва для притягнення РФ до відповідальності на всіх можливих рівнях, а також розшуку, арешту і конфіскації активів воєнних злочинців.

Підписали також важливий меморандум про конкретну і оперативну співпрацю між нашими прокуратурами щодо найбільш серйозних злочинів, які викликають стурбованість всього міжнародного співтовариства.

Ми домовились надавати найповнішу допомогу у зв'язку з кримінально-процесуальними діями щодо злочинів проти людяності, воєнних злочинів, злочинів агресії та геноциду. Ця співпраця включає також подання доказів та матеріалів кримінальної справи, необхідних для судового розгляду.

Ми спільно здійснюватимемо збір та фіксацію доказів порушень міжнародного гуманітарного права, а також обмінюватимемось відповідною інформацією.

Словацька сторона також отримуватиме показання свідків та потерпілих, які вимушено перебувають на її території, а також інших осіб, які володіють інформацією або іншими доказами про вчинені злочини та причетних до них осіб.

У разі встановлення підозрюваних у вчиненні воєнних злочинів РФ обидві наші держави забезпечать їх притягнення до кримінальної відповідальності.

Вдячні словацьким прокурорам за їхнє прагнення до справедливості та допомогу Україні в складний воєнний час. Об'єднання зусиль всього світу наближує нашу перемогу.