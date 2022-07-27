российская пропаганда работает не только на внутреннем потребителе, но и наружу. Об этом 24 каналу сказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Достойно внимания Оккупанты хотят "переименовать" Мариуполь в честь сталинского преступника

Зачем россиянам референдум

Кремлевским пропагандистам нужно накормить россиян какой-нибудь "победой". Кроме того, таким странам, как Иран и Северная Корея, они пытаются показать, что действуют по "международному закону". По словам Андрющенко, россияне не ожидали такого сопротивления, поэтому сейчас пропагандистская машина катится по инерции. В методиках прописано, что должны быть списки, референдум и легализация процесса.

Переименование Мариуполя

Так, говорится о переименовании города в честь одного из сталинских преступников Андрея Жданова. "Это реанимация советского союза", – сказал советник главы Мариуполя. Он добавил, что мэрия Мариуполя не против переименования города во время оккупации.

Между собой мы шутим, что, возможно, это первое и последнее решение оккупационных властей, с которыми официальные власти Мариуполя согласились,

– заметил он.

Андрющенко объяснил, что решение вполне логично. Оккупантам не позволят поносить название героического города.

"Чтобы они не изгадили гордое название города-героя Мариуполя, пусть будет пока Жданов. Все происходящее и весь тот совок, который они тянут, какой это Мариуполь? Это Жданов, все логично", – резюмировал советник мэра.

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