російська пропаганда працює не лише на внутрішнього споживача, а й назовні. Про це 24 каналу сказав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Варте уваги Окупанти хочуть "перейменувати" Маріуполь на честь сталінського злочинця

Навіщо росіянам референдум

Кремлівським пропагандистам потрібно нагодувати росіян якоюсь "перемогою". Крім того, таким країнам, як Іран та Північна Корея вони намагаються показати, що діють за "міжнародним законом". За словами Андрющенка, росіяни не очікували такого спротиву, тож зараз пропагандистська машина котиться по інерції. У методичках прописано, що мають бути списки, референдум та певна легалізація процесу.

Перейменування Маріуполя

Так, мовиться про перейменування міста на честь одного зі сталінських злочинців Андрія Жданова. "Це реанімація радянського союзу", – сказав радник очільника Маріуполя. Він додав, що мерія Маріуполя не проти перейменування міста на час окупації.

Між собою ми шуткуємо, що, можливо, це перше й останнє рішення окупаційної влади, з якою офіційна влада Маріуполя погодилася,

– зауважив він.

Андрющенко пояснив, що рішення є цілком логічним. Окупантам не дозволять паплюжити назву героїчного міста.

"Аби вони не паскудили горду назву міста-героя Маріуполя, нехай буде поки Жданов. Усе, що відбувається, і увесь той совок, який вони тягнуть, який це Маріуполь? Це Жданов, усе логічно", – резюмував радник мера.

До теми – росія хоче "відновлювати" Маріуполь до 2040 року: дивіться відео