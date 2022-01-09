Город – это экосистема, которую изменил человек. Об этом отметил директор Учебно-научного института естественных и аграрных наук Черкасского национального университета Максим Гаврилюк.
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Часть птиц погибнет зимой
По его словам, если птиц больше не поддерживать, то часть из них, к сожалению, в холодный период так или иначе погибнет.
Поэтому поддерживая их в такое трудное время, мы способствуем их выживанию. А летом нам будут помогать (птицы – 24 канал) бороться с различными вредителями.
Поэтому люди обустраивают кормушки в парках и под окнами домов. Для этого подойдут совершенно неприхотливые подручные материалы. Чтобы еды было вдоволь, за кормушками следят студенты-биологи.
Если птицы крупные, им неудобно садиться, то порой переворачивают (кормушку – 24 канал). Однако надо следить, переворачивать снова, насыпать семена,
– поделилась студентка-биолог ЧНУ имени Богдана Хмельницкого Мария Король.
Птичье меню
Птичье меню для кормушки – это:
- несоленое сало;
- орехи;
- необработанное зерно.
Крупы из магазинов не советуют, как и остатки со стола и хлеб. Лучше всего насыпать нежареные подсолнечные семечки – они по вкусу всем.
Как помочь птицам зимой: смотрите видео
Труднее всего находить пищу синицам, потому что они питаются насекомыми. Их количество в городе сократилось, как и популяция воробьев, отмечают ученые. Зимняя гибель – одна из причин. Еще кормушки навещают:
- поползни;
- сойки;
- дятлы;
- дрозды;
- даже снегири.
Последние возле столовых не частые гости: боятся и отсиживаются на верхушках деревьев чаще всего в парках.
Нужно регулярно подсыпать еду в кормушку, поскольку птицы запоминают места и прилетают туда постоянно. Если кормушка будет пустой, птицы потратят энергию на перелет, ее может не хватить на обогрев тела и они просто погибнут. Поэтому если вы уже начали – нужно кормить весь сезон.
Устанавливать кормушки надо в тихом месте, чтобы снег не задувал. Но не близко к местам, где ходят люди, чтобы не пугать пернатых.