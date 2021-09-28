Ранее в Европейской комиссии заявили, что могут заблокировать в 126 миллионов евро финансирования для местных органов власти. Решение об отмене резолюции приняли 27 сентября.

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Министр юстиции Польши подчеркнул, что страна попала под финансовое давление со стороны Европейской комиссии. Он назвал это шантажом.

Какие воеводства отменили резолюцию

Документ отменили Подкарпатское, Люблинское и Малопольское воеводства. Также в сентябре 2021 года такое решение приняли в Свентокшиском воеводстве.

В Малопольском воеводстве депутаты проголосовали за альтернативную резолюцию –против любой дискриминации в отношении кого-либо из любой причины.

Обратите внимание! В новом документе провозглашается поддержка "каждой Малопольской семьи, потому что это основа социальной системы государственной государства".

Что известно о резолюции о свободных от ЛГБТ зонах

Впервые резолюции о свободных от ЛГБТ зонах приняли в 2019 году. Местные власти расценивали кампании по правам геев как покушение на "традиционные" католические ценности.

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Тогда почти 100 регионов Польши приняли похожи резолюции против ЛГБТ. Это вызвало большое возмущение в Евросоюзе. В организации заявили, что Польша таким образом нарушает законодательство о дискриминации.