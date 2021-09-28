Раніше у Європейській комісії заявили, що можуть заблокувати до 126 мільйонів євро фінансування для місцевих органів влади. Рішення про скасування резолюції ухвалили 27 вересня.

До теми Пригрозили не надати фінансування: польські воєводства виходять з резолюції проти ЛГБТ

Міністр юстиції Польщі підкреслив, що країна потрапила під фінансовий тиск з боку Європейської комісії. Він назвав це шантажем.

Які воєводства скасували резолюцію

Документ скасували Підкарпатське, Любельське та Малопольське воєводства. Також у вересні 2021 року таке рішення ухвалили у Свентокшиському воєводстві.

Натомість у Малопольському воєводстві депутати проголосували за альтернативну резолюцію – проти будь-якої дискримінації щодо будь-кого з будь-якої причини.

Зверніть увагу! У новому документів проголошується підтримка "кожної малопольської родини, тому що це основа соціальної системи державної держави".

Що відомо про резолюції про вільні від ЛГБТ зони

Вперше резолюції про вільні від ЛГБТ зони ухвалили у 2019 році. Місцева влада розцінювала кампанії щодо прав геїв як замах на "традиційні" католицькі цінності.

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Тоді майже 100 регіонів Польщі прийняли схожі резолюції проти ЛГБТ. Це викликало неабияке обурення у Євросоюзі. В організації заявили, що Польща у такий спосіб порушує законодавство про дискримінацію.