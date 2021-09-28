Раніше у Європейській комісії заявили, що можуть заблокувати до 126 мільйонів євро фінансування для місцевих органів влади. Рішення про скасування резолюції ухвалили 27 вересня.
До теми Пригрозили не надати фінансування: польські воєводства виходять з резолюції проти ЛГБТ
Міністр юстиції Польщі підкреслив, що країна потрапила під фінансовий тиск з боку Європейської комісії. Він назвав це шантажем.
Які воєводства скасували резолюцію
Документ скасували Підкарпатське, Любельське та Малопольське воєводства. Також у вересні 2021 року таке рішення ухвалили у Свентокшиському воєводстві.
Натомість у Малопольському воєводстві депутати проголосували за альтернативну резолюцію – проти будь-якої дискримінації щодо будь-кого з будь-якої причини.
Що відомо про резолюції про вільні від ЛГБТ зони
Вперше резолюції про вільні від ЛГБТ зони ухвалили у 2019 році. Місцева влада розцінювала кампанії щодо прав геїв як замах на "традиційні" католицькі цінності.
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Тоді майже 100 регіонів Польщі прийняли схожі резолюції проти ЛГБТ. Це викликало неабияке обурення у Євросоюзі. В організації заявили, що Польща у такий спосіб порушує законодавство про дискримінацію.