Цаплиенко опубликовал несколько советов в соцсетях, которых стоит придерживаться. Поскольку оккупанты вскоре могут пойти на более масштабные провокации.

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Оккупанты уверены, что "держат людей за идиотов"

Сегодняшний взрыв "УАЗика" в центре Донецка – это сознательная провокация с целью обвинения Украины. Я удивляюсь тому, как оккупанты уверены в том, что они эффективно "держат людей за идиотов". Но когда они поймут, что это не работает, то они создадут нечто более масштабное. С жертвами,

– заметил журналист.

Одними из вариантов возможных провокаций от боевиков может быть взрыв автобуса с эвакуированными или подрыв химикатов на заводе "Стирол" в Горловке. Обвинения в попытке осуществить последнюю диверсию наемников уже успели "повесить" на украинскую сторону.

Что не стоит делать украинцам на оккупированных территориях:

не "лезть" в панике в эвакуационные автобусы, потому что Украина не наступает, а автобусы с людьми слишком привлекательный объект для фейкового теракта, нужного Москве;

не участвовать в митингах и избегать мест большого скопления людей;

не приближаться к химическим предприятиям, административным зданиям, военным объектам и людям в военной форме.

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Массовая "эвакуация" на оккупированных территориях:

Эвакуацию местных жителей с Донбасса на территорию России объявили главари боевиков – Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

При этом видео с этими обращениями было записано еще до обострения с обстрелами.

Преимущественно пожилых людей, а также женщин и детей везут автобусами в Ростовскую область.

Президент России Владимир Путин приказал обустроить лагеря для эвакуированных, а также выдать каждому по 10 тысяч рублей.

В СНБО подчеркнули, что Украина не проводит никаких силовых операций на Донбассе.

Министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук заверила, что жители оккупированных территорий – не враги для Украины.

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Текст публикации Андрея Цаплиенко:

Тех, кто меня читает на оккупированной территории, независимо от их отношения к Украине, очень прошу не делать нескольких вещей: 1) не лезть в панике в эвакуационные автобусы, потому что Украина не наступает, а автобусы с людьми слишком привлекательный объект для фейкового теракта, нужного Москве, 2) не участвовать в митингах и избегать мест большого скопления людей – из тех же самых соображений, 3) не приближаться к химическим предприятиям, административным зданиям, военным объектам и, главное, людям в военной форме – потому что неизвестно, что им в этой нервозной ситуации придет в голову. Берегите себя.