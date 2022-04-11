Об этом заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко во время телемарафона, передает 24 канал. По его словам, российские оккупанты целенаправленно пытаются полностью отключить украинское вещание на временно оккупированных территориях.

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Есть проблемы в Херсонской области

Они даже захватывают частные станции, чтобы отключить вещание. В частности, это фиксируется в Херсонской и Запорожской областях. Уже было 9 атак на передающие станции в нескольких городах.

Ткаченко добавил, что в Херсонской области практически нет украинского вещания. Возможно, его можно "поймать" только на средних волнах.

Мы видим, что самая главная их цель, кроме убийства людей, – отключить от украинского вещания захваченные территории,

– сказал министр.

Впрочем, сейчас пытаются сделать все возможное, чтобы у граждан на временно оккупированных территориях была связь с Украиной. Для этого запустили ряд важных инициатив, среди которых My War или программа "Поэзия свободных", что впоследствии будут объединены под единым брендом.

"Мы создадим зонтиковый бренд "Культура войны" , где объединим все инициативы для того, чтобы люди не переставали быть в коммуникации с Украиной", – добавил Ткаченко.

Напомним , на портале "Поэзия свободных" люди со всего мира написали уже более 10 тысяч стихов о войне.