Про це заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко під час телемарафону, передає 24 канал. За його словами, російські окупанти цілеспрямовано намагаються повністю відключити українське мовлення на тимчасово окупованих територіях.

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Є проблеми на Херсонщині

Вони навіть захоплюють приватні станції, щоб відімкнути мовлення. Зокрема, це фіксують у Херсонській та Запорізькій областях. Вже було 9 атак на передавальні станції в кількох містах.

Ткаченко додав, що в Херсонські області практично немає українського мовлення. Можливо, його реально "зловити" тільки на середніх хвилях.

Ми бачимо, що найголовніша їхня мета, крім убивства людей, – відключити від українського мовлення захоплені території, – сказав міністр.

Утім, зараз намагаються зробити все можливе, щоб громадяни на тимчасово окупованих територіях мали зв’язок з Україною. Для цього запустили низку важливих ініціатив, серед яких My War чи програма "Поезія вільних", які згодом об’єднають під єдиним брендом.

"Ми створимо парасольковий бренд "Культура війни", де об’єднаємо всі ініціативи для того, щоб люди не переставали бути в комунікації з Україною", – додав Ткаченко.

Нагадаємо, на порталі "Поезія вільних" люди з усього світу написали вже понад 10 тисяч віршів про війну.

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