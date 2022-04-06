Ресурс створили у березні за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики та Державного агентства з питань мистецтв та мистецької освіти. Авторами віршів є діти, солдати, волонтери, родичі захисників та звичайні цивільні мешканці.

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"Всі 100% віршів – про війну. Третина із них сповнені нерозуміння, шоку, злості та ненависті щодо загарбників. Інша третина творів стосується внутрішніх переживань героїв, такі вірші сповнені тривоги, страху, непевності щодо майбутнього і свого життя", – розповіли у Мінкульті.

Найкращі увійдуть до книги

Зазначили, що понад 80% віршів сповнені оптимізму, а це означає, що люди вірять у перемогу. У Мінкульті наголосили, що вірші віддзеркалюють погляди суспільства, оскільки такі самі дані дають соціологічні опитування від групи "Рейтинг". Модерують портал щоденно 27 волонтерів, половина з них є професійними редакторами.

З перекладом інтерфейсу порталу нам допомагають волонтери зі всього світу, а у віршах ми вже маємо колекцію з 7 мов, тому цей проєкт можна сміливо назвати міжнародним,

– розповів міністр культури Олександр Ткаченко.

Поезія найвищого художнього рівня отримає відзнаку "Вибір редакції". Наразі таку мають вже 112 віршів. У Мінкульті зазначили, що найкращі вірші увійдуть у збірку. Долучитися й додати свій вірш можна за посиланням.

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