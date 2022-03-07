На своїй фейсбук-сторінці вірш свого товариша опублікував директор видавництва "А-ба-ба-га-ла-ма-га" Іван Малкович.
До теми Маємо тримати стрій, – у Мінкульті дали кілька порад, як зберігати бойовий дух під час війни
Рівненський поет Олександр Ірванець написав вірш у суботу, 5 березня. Зауважимо, що протягом останніх днів місто Ірпінь залишається одним з "найгарячіших" напрямків, де постійно тривають бої з ворожими силами.
Мій давній друг Сашко Ірванець залишився у розбомбленому Ірпені. Вчора говорили по телефону. Нині він "поза зоною доступності". Сьогодні ж він написав блискучого вірша, але фейсбук його заблокував,
– написав Малкович.
Текст вірша Олександра Ірванця:
"З міста, що ракетами розтрощене,
До усього світу прокричу:
Цього року у Неділю Прощену
Я, здається, не усіх прощу!
Світе-світе, гарно ж ти нас кинув!
Та у пеклі цих страждань-терпінь
Все ж стоїть золотоверхий Київ,
Буча, і Гостомель, і Ірпінь.
Ми усе здолаємо і вистоїм!
Потім ще і рештки приберем
Тих усіх, котрі були тут прислані
Вузькооким лисим упирем.
З вами й я і вистою, й вцілію,
Як у землю рідну міцно впрусь.
Я ніколи не прощу Росію.
...Чом відводиш очі, Білорусь?"
Зворушливий ролик з віршем Ірванця:
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