Більшість українців зараз відчувають емоційні каруселі – від впевненості у перемозі до страху. Це нормальний стан під час війни, однак важливо не падати духом.

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Опануйте страх. Адже він перешкоджає критичному мисленню й сковує рухи, коли потрібно рятуватися.

Адже він перешкоджає критичному мисленню й сковує рухи, коли потрібно рятуватися. Підтримуйте організм у тонусі. Спіть за будь-якої нагоди, навіть якщо для цього потрібно прийняти заспокійливе. Також пийте багато води.

Спіть за будь-якої нагоди, навіть якщо для цього потрібно прийняти заспокійливе. Також пийте багато води. Дотримуйтеся інформаційної гігієни . Скоротіть кількість джерел, з яких черпаєте інформацію. Не читайте все підряд.

. Скоротіть кількість джерел, з яких черпаєте інформацію. Не читайте все підряд. Структуруйте життя. Робіть щоранку руханку або читайте вірші. Це заспокоює й допомагає адаптуватися до змін.

Робіть щоранку руханку або читайте вірші. Це заспокоює й допомагає адаптуватися до змін. Не жалкуйте за матеріальним . Постійна жалість за втраченим підсилює тривогу. Атакуючи наші будинки, ворог саме на це й розраховує.

. Постійна жалість за втраченим підсилює тривогу. Атакуючи наші будинки, ворог саме на це й розраховує. Станьте прикладом . Якщо хочете допомогти своїм близьким, то покажіть, як не втрачаєте дух.

. Якщо хочете допомогти своїм близьким, то покажіть, як не втрачаєте дух. Будуйте плани. Грайте у гру "що я зроблю після війни". Це допоможе мозку працювати на порятунок.

Грайте у гру "що я зроблю після війни". Це допоможе мозку працювати на порятунок. Рятуйтеся гумор. Сміх допомагає подолати стрес.

Сміх допомагає подолати стрес. Обіймайте своїх близьких.

Частіше говоріть "я тебе люблю".

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