Більшість українців зараз відчувають емоційні каруселі – від впевненості у перемозі до страху. Це нормальний стан під час війни, однак важливо не падати духом.

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10 порад, як залишатися продуктивним під час війни

  • Опануйте страх. Адже він перешкоджає критичному мисленню й сковує рухи, коли потрібно рятуватися.
  • Підтримуйте організм у тонусі. Спіть за будь-якої нагоди, навіть якщо для цього потрібно прийняти заспокійливе. Також пийте багато води.
  • Дотримуйтеся інформаційної гігієни. Скоротіть кількість джерел, з яких черпаєте інформацію. Не читайте все підряд.
  • Структуруйте життя. Робіть щоранку руханку або читайте вірші. Це заспокоює й допомагає адаптуватися до змін.
  • Не жалкуйте за матеріальним. Постійна жалість за втраченим підсилює тривогу. Атакуючи наші будинки, ворог саме на це й розраховує.
  • Станьте прикладом. Якщо хочете допомогти своїм близьким, то покажіть, як не втрачаєте дух.
  • Будуйте плани. Грайте у гру "що я зроблю після війни". Це допоможе мозку працювати на порятунок.
  • Рятуйтеся гумор. Сміх допомагає подолати стрес.
  • Обіймайте своїх близьких.
  • Частіше говоріть "я тебе люблю".

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