Большинство украинцев сейчас испытывают эмоциональные карусели – от уверенности в победе до страха. Это нормальное состояние во время войны, однако важно не падать духом.

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий

10 советов, как оставаться продуктивным во время войны

Овладейте страх. Ведь он препятствует критическому мышлению и сковывает движения, когда нужно спасаться.

Ведь он препятствует критическому мышлению и сковывает движения, когда нужно спасаться. Поддерживайте организм в тонусе. Спите при любом случае, даже если для этого нужно принять успокоительное. Также пейте много воды.

Спите при любом случае, даже если для этого нужно принять успокоительное. Также пейте много воды. Соблюдайте информационную гигиену. Сократите количество источников, из которых черпаете информацию. Не читайте все подряд.

Сократите количество источников, из которых черпаете информацию. Не читайте все подряд. Структурируйте жизнь. Делайте каждое утро зарядку или читайте стихи. Это успокаивает и помогает адаптироваться к изменениям.

Делайте каждое утро зарядку или читайте стихи. Это успокаивает и помогает адаптироваться к изменениям. Не сожалейте о материальном. Постоянная жалость за потерянным усиливает тревогу. Атакуя наши дома, враг именно на это и рассчитывает.

Постоянная жалость за потерянным усиливает тревогу. Атакуя наши дома, враг именно на это и рассчитывает. Станьте примером. Если хотите помочь своим близким, то покажите, как не теряете дух.

Если хотите помочь своим близким, то покажите, как не теряете дух. Стройте планы. Играйте в игру "что я сделаю после войны". Это поможет мозгу работать на спасение.

Играйте в игру "что я сделаю после войны". Это поможет мозгу работать на спасение. Спасайтесь юмором. Смех помогает преодолеть стресс.

Смех помогает преодолеть стресс. Обнимайте своих близких.

Чаще говорите "я тебя люблю".

Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!