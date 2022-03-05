Большинство украинцев сейчас испытывают эмоциональные карусели – от уверенности в победе до страха. Это нормальное состояние во время войны, однако важно не падать духом.

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10 советов, как оставаться продуктивным во время войны

  • Овладейте страх. Ведь он препятствует критическому мышлению и сковывает движения, когда нужно спасаться.
  • Поддерживайте организм в тонусе. Спите при любом случае, даже если для этого нужно принять успокоительное. Также пейте много воды.
  • Соблюдайте информационную гигиену. Сократите количество источников, из которых черпаете информацию. Не читайте все подряд.
  • Структурируйте жизнь. Делайте каждое утро зарядку или читайте стихи. Это успокаивает и помогает адаптироваться к изменениям.
  • Не сожалейте о материальном. Постоянная жалость за потерянным усиливает тревогу. Атакуя наши дома, враг именно на это и рассчитывает.
  • Станьте примером. Если хотите помочь своим близким, то покажите, как не теряете дух.
  • Стройте планы. Играйте в игру "что я сделаю после войны". Это поможет мозгу работать на спасение.
  • Спасайтесь юмором. Смех помогает преодолеть стресс.
  • Обнимайте своих близких.
  • Чаще говорите "я тебя люблю".

ВСУ

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