Начнется заседание в воскресенье, 28 февраля, в 10:00 по местному времени (17:00 по Киеву). Об этом в твиттере сообщил президент Генеральной Ассамблеи ООН – министр иностранных дел Мальдив Абдулла Шахид.
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Постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций Сергей Кислица в начале суток 27 февраля сообщил, что инициировал экстренную специальную сессию Генассамблеи ООН.
Зачем это нужно? Дело в том, что на Совбезе Организации Объединенных наций Россия имеет право вето. Вот она и заблокировала резолюцию, осуждающую российское вторжение в Украину.
А вот на Генассамблее Россия права вето не имеет.
В тот же день Совбез проголосовал за проведение Генассамблеи. Поддержали все страны-члены, кроме трех воздержавшихся (Китай, Индия и ОАЭ) и одной, которая была против (вы не удивитесь, но это была Россия).
Теперь стало известно, когда состоится заседание Генассамблеи.
Согласно решению Совбеза, я буду председательствовать на Чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи 28 февраля 2022 с 10:00 (17 часов по Киеву, – 24 канал),
– написал в твиттере Абдулла Шахид.
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