Начнется заседание в воскресенье, 28 февраля, в 10:00 по местному времени (17:00 по Киеву). Об этом в твиттере сообщил президент Генеральной Ассамблеи ООН – министр иностранных дел Мальдив Абдулла Шахид.

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ООН проведет Генассамблею из-за нападения России на Украину

Постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций Сергей Кислица в начале суток 27 февраля сообщил, что инициировал экстренную специальную сессию Генассамблеи ООН.

Зачем это нужно? Дело в том, что на Совбезе Организации Объединенных наций Россия имеет право вето. Вот она и заблокировала резолюцию, осуждающую российское вторжение в Украину.

А вот на Генассамблее Россия права вето не имеет.

В тот же день Совбез проголосовал за проведение Генассамблеи. Поддержали все страны-члены, кроме трех воздержавшихся (Китай, Индия и ОАЭ) и одной, которая была против (вы не удивитесь, но это была Россия).

Теперь стало известно, когда состоится заседание Генассамблеи.

Согласно решению Совбеза, я буду председательствовать на Чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи 28 февраля 2022 с 10:00 (17 часов по Киеву, – 24 канал),

– написал в твиттере Абдулла Шахид.

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Ожидаем от международного сообщества максимального осуждения циничных и жестоких действий России в Украине!

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