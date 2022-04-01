По его словам, это нужно, чтобы в будущем из них сделать экспонаты для посетителей.

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Ярослав Емельяненко сообщил, что в Чернобыльской зоне необходимо будет частично проводить такой же процесс ликвидации, который был в 1986 году.

Он отметил, что для этого будут мыть спецрастворами дороги и частично будут закапывать фортификационные сооружения, которые российские войска сделали в "Рыжем лесу".

"Однако я буду настаивать на том, чтобы часть этих фортификационных сооружений оставили просто для истории, чтобы всем посетителям Чернобыльской зоны после окончания войны показывать глупость России и что они делали на этой территории", – объяснил Емельяненко.

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