За його словами, це потрібно, аби в майбутньому зробити з них експонати для відвідувачів.

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Ярослав Ємельяненко повідомив, що у Чорнобильській зоні необхідно буде частково робити такий самий процес ліквідації, який був у 1986 році.

Він зазначив, що для цього митимуть спецрозчинами дороги та частково закопуватимуть фортифікаційні споруди, які російські війська зробили у "Рудому лісі".

"Проте я наполягатиму на тому, щоб частину цих фортифікаційних споруд залишили просто для історії, щоб усім відвідувачам Чорнобильської зони, після закінчення війни, показувати дурість Росії та що вони робили на цій території", – пояснив Ємельяненко.

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