Нефтяное эмбарго министр иностранных дел назвал "матерью всех санкций". Только это ограничение сможет предотвратить новые зверства в Украине.

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Чтобы предотвратить "новую Бучу", введите мать всех санкций: прекратите покупать нефть, газ и уголь в России. Прекратите финансировать военную машину Путина. Российская экономика и ее война прекратятся за считанные месяцы,

– подчеркнул Кулеба.

Министр подчеркнул, что несколько месяцев затягивания стоят тысячи жизней.

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