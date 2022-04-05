Нафтове ембарго міністр закордонних справ назвав "матір'ю усіх санкцій". Лише це обмеження зможе запобігти новим звірствам в Україні.
До теми Російських військових, які чинили звірства в Бучі, знову повертають в Україну
Щоб запобігти "новій Бучі", введіть матір усіх санкцій: припиніть купувати нафту, газ та вугілля в Росії. Припиніть фінансувати військову машину Путіна. Російська економіка та її війна припиняться за лічені місяці,
– наголосив Кулеба.
Міністр наголосив, що кілька місяців затягування коштують тисячі життів.
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