Нафтове ембарго міністр закордонних справ назвав "матір'ю усіх санкцій". Лише це обмеження зможе запобігти новим звірствам в Україні.

До теми Російських військових, які чинили звірства в Бучі, знову повертають в Україну

Щоб запобігти "новій Бучі", введіть матір усіх санкцій: припиніть купувати нафту, газ та вугілля в Росії. Припиніть фінансувати військову машину Путіна. Російська економіка та її війна припиняться за лічені місяці,

– наголосив Кулеба.

Міністр наголосив, що кілька місяців затягування коштують тисячі життів.

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