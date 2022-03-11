О запуске канала рассказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. По его словам, эфир стартовал 10 марта в 21:00 по киевскому времени. Вещание будет происходить в режиме 24/7.

К теме Роскомнадзор заблокировал в России украинские официальные сайты и СМИ: среди них и 24 канал

Что известно о новом канале FREEДОМ

Проект будет доступен на канале UATV на спутнике, в сетях IPTV, а также в ютубе. В нем примут участие ведущие украинские журналисты и те российские журналисты, которым не нашлось места для нормальной честной работы в своей стране.

FREEДОМ запустили при поддержке Президента Украины Владимира Зеленского, Министерства культуры и информационной политики, Нацсовета по телевидению и радиовещанию.

Какие медиагруппы присоединились к инициативе

StarLightMedia (телеканалы СТБ, ICTV, "Новый канал")

1+1 media ("1+1", "2+2", ТЕТ, УНИАН)

Inter Media Group ("Интер", НТН, "К1", "К2", "Мега", агентство "Украинские новости")

"Медиа Группа Украина" ("Украина", "Украина 24", сайт и газета "Сегодня", каналы "Футбол")

Мультимедийная платформа иновещания Украины

Зачем запустили этот проект

Как отметил Ткаченко, сегодня в Украине идет война. Ее начали Кремль, Путин и оккупационные войска. Они терроризируют и убивают мирное население Украины, выгоняют украинцев из собственного дома, разрушают инфраструктуру.

Но война идет не только в воздухе или на земле. Она идет и в информационном пространстве. Для того, чтобы ей противопоставить правду, сегодня мы начинаем новый телевизионный проект на канале UATV под названием FREEДОМ,

– рассказал чиновник.

По его словам, все русскоязычное население планеты сможет узнать на канале правду о том, что происходит в Украине и вокруг нее.

Добавим, что сейчас на канале транслируют всеукраинский медиамарафон по поводу войны России против Украины. Одновременно эфир переводят на русский язык.

Обратите внимание! FREEДОМ – это своего рода сочетание английского слова "свобода" и русского "Дом". Ранее на платформе "UATV по-русски" Украина запустила телеканал "ДОМ". Он нацелен в основном на жителей оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

Смотрите прямое включение Александра Ткаченко о проекте FREEДОМ

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!

Обратите внимание! Мир должен знать правду: 24 канал создал англоязычную фейсбук-страницу – видео 24 канала