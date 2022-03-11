Про запуск каналу розповів міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. За його словам, ефір стартував 10 березня о 21.00 за київським часом. Мовлення відбуватиметься у режимі 24/7.

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Що відомо про новий канал FREEДОМ

Проєкт буде доступним на каналі UATV на супутнику, у мережах IPTV, а також у ютубі. В ньому братимуть участь провідні українські журналісти і ті російські журналісти, яким не знайшлося місця для нормальної чесної роботи у своїй країні.

FREEДОМ запустили за підтримки Президента України Володимира Зеленського, Міністерства культури та інформаційної політики, Нацради з питань телебачення та радіомовлення.

Які медіагрупи долучилися до ініціативи

StarLightMedia (телеканали СТБ, ICTV, “Новий канал")

1+1 media ("1+1", "2+2", ТЕТ, УНІАН)

Inter Media Group ("Інтер", НТН, "К1", "К2", "Мега", агенція "Українські новини")

"Медіа Група Україна" ("Україна", "Україна 24", сайт і газета "Сегодня", канали "Футбол")

Мультимедійна платформа іномовлення України

Для чого запустили цей проєкт

Як зауважив Ткаченко, сьогодні в Україні йде війна. Її почали Кремль, Путін і окупаційні війська. Вони тероризують і вбивають мирне населення України, виганяють українців із власного будинку, руйнують інфраструктуру.

Але війна триває не лише в повітрі або на землі. Вона йде і у інформаційному просторі. Для того, що їй протиставити правду, сьогодні ми починаємо новий телевізійний проєкт на каналі UATV під назвою FREEДОМ,

– розповів посадовець.

За його словами, все російськомовне населення планети зможе дізнатися на каналі правду про те, що відбувається в Україні та навколо неї.

Додамо, що зараз на каналі транслюють всеукраїнський медіамарафон щодо війни Росії проти України. Одночасно ефір перекладають на російську мову.

Зверніть увагу! FREEДОМ – це свого роду поєднання англійського слова "свобода" та російського "Дом". Раніше на платформі "UATV на русском" Україна запустила телеканал "ДОМ". Він є націленим здебільшого на жителів окупованих територій Донбасу та Криму.

Дивіться пряму мову Олександра Ткаченка про проєкт FREEДОМ

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