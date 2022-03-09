В Генштабе ВСУ говорят: на такой шаг враг пошел из-за многочисленных потерь. Мобилизуют тайно, чтобы не вызвать протесты в обществе и не сделать известным истинное положение дел.

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Противник активизировал "набор добровольцев"

Чтобы пополнить свое войско, противник проводит "набор добровольцев" уже на украинской территории. Не исключают россияне и приобщение к боевым действиям личного состава из Приднестровья, однако там состояние бойцов – на низком уровне.

Также, говорят в Генштабе ВСУ, были зафиксированы попытки отчисления юношей призывного возраста из высших учебных заведений в России. Все – ради того, чтобы сформировать резерв.

Ранее, как сообщали в ВСУ, потери российских оккупантов на украинской территории превысили 11 тысяч человек. В самой стране-агрессоре цифр не называют, только однажды признали, что потери есть.

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