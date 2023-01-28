На этот раз российский президент надел туфли на каблуке, которые придают ему около 2,5 сантиметров до его 170-сантиметрового роста на встречу к студентам. 24 Канал собрал реакцию сети на эту нелепость.

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Во время визита в Ломоносовский научный центр МГУ Путин сфотографировался с группой студентов и студенток в специальной обуви,

– разлетелось в СМИ.

Путин надел каблуки на встречу со студентами / Фото РосСМИ

Как пишет Sky News, опубликованное фото выдает в кремлевском диктаторе неуверенного в себе человека, несмотря на то, что Путин очень заботится о своем имидже жесткого лидера.



Возле Путина поставили низших студентов



Подборы придают Путину 2,5 см роста.

Это может быть двойник Путина

В то же время журналист Kyiv Post Джейсон Джей Смарт считает, что это фото подтверждает теорию существования двойника Путина

Путин носит туфли с высоким каблуком. Каждый раз, когда появляется с группой, которая "должна быть" ниже его 170 сантиметров,

– отметил Смарт.

По мнению журналиста, это не настоящий Путин, поскольку иначе не объяснить, чем отличается его рост, уши и вес.

На фото специально поставили низших студентов

Кроме туфель на высоком каблуке, который придает ему дополнительные сантиметры, низшие студенты стали вокруг Путина, чтобы он выглядел среди них выше, отметили пользователи в твиттере.

Есть ли у путина двойники