Об этом 24 Каналу рассказал общественный политический деятель из США, депутат окружного собрания округа Рок в штате Висконсин Юрий Рашкин. По его словам, Зеленский имеет право так красиво троллить Путина после всех покушений и других проблем, которые он пережил с 24 февраля.

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Он подчеркнул, что это оригинальный и нестандартный шаг. И даже намекнул, как можно было бы различить двойников Путина, если они действительно существуют.

Учитывая все слухи о двойниках Путина, их можно различать за ушами. Это – криминология. Но кто-то принимает эти решения по войне. И кому-то придется подписывать капитуляцию. Не уверен, что это будет Путин. Возможно, двойник Патрушева или двойник Медведева,

– предполагает Рашкин.

Зеленский красиво потролил Путина – Рашкин

Путин не готов к последствиям

Как подчеркнул Рашкин, российский диктатор Путин, вероятно, ничего не понимает по поводу войны в Украине и нынешней ситуации. Он ищет себе оправдание и еще глубже закапывает себя.

Он может делать из себя жертву. Или даже считать себя сакральной жертвой. Может быть, это ему даже будет приятно. Он себя привел в сакральную жертву идиотизму. За все его преступления последуют последствия. А он к ним не готов. Путин очень долго избегал последствий. И сейчас не желает ими заниматься. Но это за ним идет,

– отметил Рашкин.

Российский диктатор еще может сделать различные неадекватные решения о войне типа использования ядерного оружия. Но, по мнению Рашкина, это только приблизит конец самого Путина.

Зеленский усомнился, что Путин вообще жив