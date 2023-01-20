Об этом 24 Каналу рассказал общественный политический деятель из США, депутат окружного собрания округа Рок в штате Висконсин Юрий Рашкин. По его словам, Зеленский имеет право так красиво троллить Путина после всех покушений и других проблем, которые он пережил с 24 февраля.
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Он подчеркнул, что это оригинальный и нестандартный шаг. И даже намекнул, как можно было бы различить двойников Путина, если они действительно существуют.
Учитывая все слухи о двойниках Путина, их можно различать за ушами. Это – криминология. Но кто-то принимает эти решения по войне. И кому-то придется подписывать капитуляцию. Не уверен, что это будет Путин. Возможно, двойник Патрушева или двойник Медведева,
– предполагает Рашкин.
Зеленский красиво потролил Путина – Рашкин
Путин не готов к последствиям
Как подчеркнул Рашкин, российский диктатор Путин, вероятно, ничего не понимает по поводу войны в Украине и нынешней ситуации. Он ищет себе оправдание и еще глубже закапывает себя.
Он может делать из себя жертву. Или даже считать себя сакральной жертвой. Может быть, это ему даже будет приятно. Он себя привел в сакральную жертву идиотизму. За все его преступления последуют последствия. А он к ним не готов. Путин очень долго избегал последствий. И сейчас не желает ими заниматься. Но это за ним идет,
– отметил Рашкин.
Российский диктатор еще может сделать различные неадекватные решения о войне типа использования ядерного оружия. Но, по мнению Рашкина, это только приблизит конец самого Путина.
Зеленский усомнился, что Путин вообще жив
- Президент Владимир Зеленский во время выступления на "Украинском завтраке" в Давосе красиво потролил Путина. Он публично усомнился, жив ли российский диктатор. Непонятно ведь, кто там вообще принимает решение.
- В Кремле были вынуждены отвечать на такой подкол от Зеленского. Пресссекретарь бункерного президента Дмитрий Песков начал рассказывать, что "Путин есть и будет".
- А российский публицист из Вашингтона Андрей Пионтковский вообще считает, что Зеленский не делал предположения, а поделился важной оперативной информацией о жизни Путина.