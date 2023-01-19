Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. По его словам, почти на всех мероприятиях Путин находится без посторонних людей. Рядом иногда можно увидеть только охранников.
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Он заметил деталь последнего появления Путина 18 января, где тот клал цветы возле одного из памятников Санкт-Петербурга. На фотографиях вообще не видно посторонних людей.
Путин – человек-фейк
Как подчеркнул Подоляк, там, где бывает Путина, там нету людей. Он соглашается с утверждением президента Владимира Зеленского, что вообще непонятно, жив ли российский диктатор.
Судя по всем таким "появлениям" Путина, может казаться, что его уже вообще не существует. Просто в России не знают, как сменить власть. Но это предположение.
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Мне кажется, мы живем в мире, где Путина уже не существует. Это нужно зафиксировать. Это еще окончательные рефлексии, фантомные боли. Россия просто не понимает, как нужно провести транзит власти. Есть хороший фильм на эту тематику – "Эквилибрум",
– заметил Подоляк.
Кроме того, Подоляк порекомендовал еще один фильм, по которому можно увидеть, чем украинцы отличаются от россиян. Это – "Чужие среди нас".
Зеленский метко подколол Путина
- Недавно Владимир Зеленский выступал на "Украинском завтраке" в Давосе. Там он интересно потролил российского диктатора Путина.
- Зеленский усомнился, жив ли сейчас вообще Владимир Путин. Ведь последние годы в Кремле странно и нагло ведут себя.
- В Кремле уже отреагировали на меткое заявление Зеленского. Пресссекретарь бункерного президента Дмитрий Песков начал рассказывать, что "Путин есть и будет".