Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. По его словам, почти на всех мероприятиях Путин находится без посторонних людей. Рядом иногда можно увидеть только охранников.

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Он заметил деталь последнего появления Путина 18 января, где тот клал цветы возле одного из памятников Санкт-Петербурга. На фотографиях вообще не видно посторонних людей.

Путин – человек-фейк

Как подчеркнул Подоляк, там, где бывает Путина, там нету людей. Он соглашается с утверждением президента Владимира Зеленского, что вообще непонятно, жив ли российский диктатор.

Судя по всем таким "появлениям" Путина, может казаться, что его уже вообще не существует. Просто в России не знают, как сменить власть. Но это предположение.

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Мне кажется, мы живем в мире, где Путина уже не существует. Это нужно зафиксировать. Это еще окончательные рефлексии, фантомные боли. Россия просто не понимает, как нужно провести транзит власти. Есть хороший фильм на эту тематику – "Эквилибрум",

– заметил Подоляк.

Кроме того, Подоляк порекомендовал еще один фильм, по которому можно увидеть, чем украинцы отличаются от россиян. Это – "Чужие среди нас".

Зеленский метко подколол Путина