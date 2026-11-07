Как спастись от дронов: бригада "Хартия" строит подземные города для бойцов

В эфире 24 Канала корреспондентка Аня Черненко рассказала, что подземные позиции в настоящее время стали также базой для проведения эффективных наступательных операций. Именно поэтому под толщу грунта военные переносят учебные классы, столовые, бытовые помещения и спальные зоны.

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Как обустроены подземные базы "Хартии"

Новобранцев направляют в блиндажи с первых дней службы, чтобы они привыкали к реальности фронта еще до отправки на "ноль". В подземных комплексах стараются создать комфортные условия для психологической разгрузки: там обустраивают зоны отдыха, развешивают картины и детские рисунки, а вскоре откроют учебный класс с интерактивной доской.

Квине уходит под землю, так как дронов на линии фронта становится все больше и больше. Постепенно укрепляемся, зарываемся. Ребят тоже переводим под землю, обучаем под землей, чтобы они привыкали уже к блиндажам– отметил "Шаман", разведчик 13-й БрОП НГУ "Хартия".

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Военные подчеркивают, что переход под землю – это не устаревшие методы, а требование современного высокотехнологичного поля боя.

Почему ниже мы спустимся под землю, тем лучше обеспечим безопасность наших ребят. Зарыться под землю – это не какие-то там средневековые технологии, это реалии нашей жизни– подчеркнул защитник.

Помимо строительства укрытий, для подразделения остается актуальным обеспечение транспортом, поэтому продолжается сбор средств на ремонт автомобилей разведчиков бригады.

Как разведчики "Хартии" создали подземный город: смотрите видео

Подземная трансформация фронта

Ранее аналитики отмечали, что из-за тотального господства беспилотников война все больше углубляется, а Силы обороны уже провели масштабную подземную операцию "Велес". Бойцы прошли под землей более 15 километров и ликвидировали более сотни россиян.