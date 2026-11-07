Врятуватись від дронів: бригада "Хартія" зводить підземні містечка для бійців

В ефірі 24 Каналу кореспондентка Аня Черненко розповіла, що підземні позиції наразі стали ще й базою для ефективних наступальних операцій. Саме тому під товщу ґрунту військові переносять навчальні класи, їдальні, побутові приміщення та спальні осередки.

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Як облаштовані підземні бази "Хартії"

Новобранців направляють у бліндажі з перших днів служби, аби вони звикали до реальності фронту ще до відправлення на "нуль". У підземних комплексах намагаються створити комфортні умови для психологічного розвантаження: там облаштовують зони відпочинку, розвішують картини та дитячі малюнки, а невдовзі відкриють навчальний клас з інтерактивною дошкою.

Квіне підходить під землю, так як дронів на лінію фронту все більше і більше. Потрохи будуємось, закопуємось. Хлопців теж переносимо під землю, навчаємо під землею, щоб вони звикали вже до бліндажів– зазначив ""Шаман", розвідник 13 БрОП НГУ "Хартія".

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Військові наголошують, що перехід під землю – це не застарілі методи, а вимога сучасного високотехнологічного поля бою.

Чим нижче ми спустимось під землю, тим більш убезпечимо наших хлопців. Закопатися під землю – це не якісь там середньовічні технології, це реалії нашого життя– підкреслив захисник.

Окрім розбудови укриттів, для підрозділу залишається актуальним забезпечення транспортом, тому триває збір коштів на ремонт автівок розвідників бригади.

Як розвідники "Хартії" створили підземне містечко: дивіться відео

Підземна трансформація фронту

Раніше аналітики зазначали, що через тотальне панування безпілотників війна дедалі більше занурюється вглиб, а Сили оборони вже проводили масштабну підземну операцію "Велес". Бійці пройшли під землею понад 15 кілометрів і ліквідували більше сотні росіян.