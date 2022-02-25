Как сейчас работают правоохранители, рассказали в полиции Киевщины 25 февраля. Также там в очередной раз призвали сохранять спокойствие.

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Работают в режиме 24/7

Какие именно функции выполняют ветераны МВД – не сообщили. Однако коллеги выразили им благодарность.

Выражаем благодарность ветеранам МВД, которые помогают полицейским в обеспечении порядка и безопасности в регионе,

– говорится в сообщении.

Полицейские также отметили, что продолжают нести службу и добросовестно выполнять обязанности в условиях военного положения. Их работа переведена в режим 24/7.

Что сейчас делает полиция

На выездах и въездах многих городов Киевщины развернуты блокпосты. Полицейские проверяют транспортные средства, чтобы не дать врагу даже шанса совершать какие-либо диверсии.

Также полиция присоединяется к защите стратегических объектов инфраструктуры. Так как именно от этого зависит жизнедеятельность городов.

В Борисполе сейчас значительно усилена охрана аэропорта. Следует заметить, что этим также занимаются служащие различных ведомств.

Правоохранители сейчас работают в тесном взаимодействии с военнослужащими ВСУ и нацгвардейцами.

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Читайте текст сообщения полиции Киевщины:

Полицейские Киевской области работают в режиме 24/7, продолжают эффективно взаимодействовать с военнослужащими ВСУ и нацгвардейцами. На выездах и въездах на территории Киевщины развернуты блокпосты, полицейские проверяют транспортные средства и приобщаются к защите стратегических объектов инфраструктуры.

Правоохранители оперативно реагируют на экстренные вызовы и сообщения, оформляют ДТП, продолжают выявлять и проверять подозрительных лиц и доставлять их в отделы полиции для идентификации. В Борисполе усилена охрана аэропорта.

Выражаем благодарность ветеранам МВД, которые помогают полицейским в обеспечении порядка и безопасности в регионе.

В очередной раз призываем граждан сохранять спокойствие и прислушиваться к советам правоохранителей. В случае обнаружения подозрительных лиц или предметов немедленно звоните на спецлинию "102".