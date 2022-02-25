Як зараз працюють правоохоронці, розповіли в поліції Київщини 25 лютого. Також там вкотре закликали зберігати спокій.

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Працюють у режимі 24/7

Які саме функції виконують ветерани МВС – не повідомили. Проте колеги висловили їм подяку.

Висловлюємо подяку ветеранам МВС, які допомагають поліцейським у забезпеченні порядку та безпеки у регіоні,

– мовиться в повідомленні.

Поліцейські теж зазначили, що продовжують нести службу й сумлінно виконувати обов'язки в умовах воєнного стану. Їхня робота переведена в режим 24/7.

Що зараз робить поліція

На виїздах та в'їздах багатьох міст Київщини розгорнуті блокпости. Поліцейські перевіряють транспортні засоби, щоб не дати ворогу навіть шансу вчиняти будь-які диверсії.

Також поліція долучається до захисту стратегічних об'єктів інфраструктури. Адже саме від цього залежить життєдіяльність міст.

У Борисполі зараз значно посилена охорона аеропорту. Слід зауважити, що цим також займаються службовці різних відомств.

Правоохоронці зараз працюють у тісній взаємодії з військовослужбовцями ЗСУ та Нацгвардійцями.

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Читайте текст допису поліції Київщини:

Поліцейські Київської області працюють в режимі 24/7, продовжують ефективно взаємодіяти з військовослужбовцями ЗСУ та Нацгвардійцями. На виїздах та в’їздах на території Київщини розгорнуті блокпости, поліцейські перевіряють транспортні засоби та долучаються до захисту стратегічних об’єктів інфраструктури.

Правоохоронці оперативно реагують на екстрені виклики та повідомлення, оформлюють ДТП, продовжують виявляти та перевіряти підозрілих осіб та доправляти їх до відділів поліції для ідентифікації. В Борисполі посилена охорона аеропорту.

Висловлюємо подяку ветеранам МВС, які допомагають поліцейським у забезпеченні порядку та безпеки у регіоні.

Вкотре закликаємо громадян зберігати спокій та дослухатись до порад правоохоронців. У разі виявлення підозрілих осіб або предметів негайно телефонуйте на спецлінію "102".