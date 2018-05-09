Чтобы хватило мест в школах – обществу нужно контролировать бюджет, – специалист

Местные бюджеты в рамках децентрализации получают деньги на реформирование начальной школы. Обществу важно контролировать этот процесс, чтобы деньги не тратились на другие, не приоритетные направления.

Об этом в комментарии сайту "24" рассказала эксперт "Реанимационного пакета реформ", депутат Киевсовета Наталья Шульга.

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У нас идет не только реформа образования, а касательная ко всем остальным – реформа децентрализации, напомнила эксперт. Это означает, что 60% своих налогов территория получает обратно, для распоряжения местной общиной. И сама община должна требовать от своих депутатов советов и государственных администраций придерживаться приоритетов, которые определены на этот год – начальная школа и профессионально-техническое образование.

Они должны предусматривать бюджеты для них не только на этот год, но и на другие годы. Например, в Киеве от государственного бюджета мы получили на начальную школу 52 миллиона гривен, из бюджета Киева – еще 56 миллионов, и еще до 10-15 миллионов предусмотрели корректировку. Это позволяет нам закупить специальные столы, потому что это уже не традиционные парты. Мы переходим к пространству-трансформеру, а для этого, действительно, нужны другие мебель и возможности,

– уточнила эксперт.

Шульга отметила: когда говорят, что набрали больше детей в школу, чем там есть мест, то это задача директора и педагогического коллектива, в котором все должны пройти специальные курсы повышения квалификации и переподготовки.

"И количество детей теперь не имеет значения. Принципиальное значение теперь имеет организация пространства. Потому задача коллектива учителей – максимально использовать площади школы, делать из них трансформеры, отойти от парадигмы классно-урочной системы. Возможности, подсказки и методологии этого – выкладываются и на сайте EdEra, и на сайте НУШ. И учителя, которые заинтересованы в качестве своего преподавания, могут взять оттуда большое количество полезного материала", – уточнила депутат.

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