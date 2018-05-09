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Щоб вистачило місць у школах – громаді треба контролювати бюджет, – фахівець

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Реформа освіти і бюджет школи
Реформа освіти і бюджет школи / osvita.ua

Місцеві бюджети в рамках децентралізації отримують гроші на реформування початкової школи. Громаді важливо контролювати цей процес, щоб гроші не витрачалися на інші, не пріоритетні напрямки.

Про це у коментарі сайту "24" розповіла експерт "Реанімаційного пакету реформ", депутат Київради Наталія Шульга.

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У нас триває не тільки реформа освіти, а дотична до всіх інших – реформа децентралізації, нагадала експерт. Це означає, що 60% своїх податків територія отримує назад, для розпорядження місцевою громадою. І сама громада повинна вимагати від депутатів своїх рад і державних адміністрацій дотримувалися пріоритетів, які визначені на цей рік – початкова школа і професійно-технічна освіта.

Вони повинні передбачати бюджети для них не тільки на цей рік, а й на інші роки. Наприклад, у Києві від державного бюджету ми отримали на початкову школу 52 мільйони гривень, і з бюджету Києва – ще 56 мільйонів, і ще до 10-15 мільйонів передбачили коригування. Це дозволяє нам закупити спеціальні столи, бо це вже не традиційні парти. Ми переходимо до простору-трансформера, а для цього, дійсно, потрібні інші меблі і можливості,
– уточнила експерт.

Шульга наголосила: коли говорять, що набрали більше дітей до школи, ніж там є місць, то це завдання директора і педагогічного колективу, в якому всі повинні пройти спеціальні курси підвищення кваліфікації і перепідготовки.

"І кількість дітей тепер не має значення. Принципове значення тепер має організація простору. Бо завдання колективу вчителів – максимально використовувати площі школи, робити з них трансформери, відійти від парадигми класно-урочної системи. Можливості, підказки і методології цього – викладаються і на сайті EdEra, і на сайті НУШ.  І вчителі, які зацікавлені у якості свого викладання, можуть взяти звідти велику кількість корисного матеріалу", – уточнила депутат.

Читайте детальніше у публікації: Проблеми вступу в 1 клас: роз'яснення експертів

Теги: Новини України Новини політики Законодавство Освіта Реформа освіти
Джерело: 24 Канал
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