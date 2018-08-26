Чтобы побороть подкупы избирателей, стоит изменить сознание народа, – ЦИК

Заместитель председателя Центризбиркома Андрей Магера отметил, что пропорциональная система не приводит к снижению коррупции до нуля, но в разы уменьшает ее.

Об этом информирует "Главком".

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"Изменение избирательной системы на пропорциональную в разы уменьшило бы количество злоупотреблений. Потому что при ней надо преодолевать общеукраинский барьер и подкупать сразу 35,5 миллионов избирателей – это совсем другая вещь, чем 160 тысяч на округе", – отметил Магера.

Заместитель председателя ЦИК добавил, что пропорциональная система может ускорить процесс появления идеологических партий. Однако заявил, что для борьбы с подкупом избирателей надо менять сознание народа, ибо "в Украине избиратель толерантно относится к случаям коррупции".

Правоохранительные органы в суде смотрят сквозь пальцы на нарушения и, если и наказывают, то не организаторов, а исполнителей,

– подчеркнул Магера.